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Общество

Россиянин отобрал пакеты с едой у прохожих и подарил любимой

В Карелии мужчина вырвал пакеты с продуктами у прохожих ради подарка любимой
Виталий Аньков/РИА Новости

В Кондопоге ранее судимый 36-летний местный житель выхватил у молодой пары сумки с суши и косметикой и подарил их своей избраннице. Об этом сообщает УМВД Карелии.

Молодая пара поднималась по лестнице в общежитии с тяжелыми пакетами. В какой-то момент к ним подбежал неизвестный, толкнул, с силой выхватил пакеты из рук и скрылся. Оперативники установили личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 36-летний мужчина.

Как выяснилось, в тот день он был пьян. С пакетами, в которых лежали суши и средства для ухода за волосами и телом, он пришел к своей избраннице, а затем отправился выпивать дальше. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Воронеже женщина украла ювелирку на 1,3 млн рублей, обманув сервис доставки. Злоумышленница находила объявления о продаже драгоценностей в интернете, а затем договаривалась с потерпевшими о доставке товара. После этого она звонила в колл-центр сервиса доставки под видом продавцов и меняла их номера на свой, чтобы получить код от постамата.

Ранее петербуржец зашел в гости к друзьям и украл драгоценности на миллион рублей.

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