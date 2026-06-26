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Общество

Девушка узнала об измене парня после случайного видео

ОМ: девушка узнала об измене возлюбленного благодаря видео с самокатами
Kozak_photo/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Москвы раскрыла измену возлюбленного благодаря сообщению о нарушении правил использования самокатов. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Как рассказала сама девушка, она обнаружила видео, на котором автор снял нарушающих правила самокатчиков. На кадрах она заметила пару, которая использовала одно средство передвижения на двоих.

Присмотревшись, она поняла, что самокатом управлял ее возлюбленный, а за его спиной – другая девушка. Таким образом москвичка распознала новую девушку своего партнера.

«Она добавила, что такие поездки могут закончиться не только штрафом до 100 тысяч рублей от сервиса, но и расставанием», – сообщается в публикации.

До этого другая москвичка раскрыла измену мужа благодаря умной колонке. Находясь «в командировке», супруг попросил устройство включить настраивающую на романтический лад музыку. Запрос продублировался на колонку дома, которая воспроизвела результаты. Женщина подала на развод.

Ранее автоматический туалет для кошки помог разоблачить измену.

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