Москвичка узнала о любовнице мужа благодаря умной колонке

Baza: в Москве женщина развелась с мужем из-за голосовой команды для ИИ
blackzheep/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Москвы случайно узнала об измене супруга благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, ее муж заявил, что едет в командировку, а на деле отправился к любовнице в Торжок. Во время совместного времяпровождения он попросил виртуального помощника найти музыку для соития.

После этого умная колонка дома у москвича продублировала запрос, после чего жена россиянина услышала воспроизведенные результаты поиска. Позже она попросила супруга объяснить ситуацию. Во время конфликта она узнала, куда на самом деле ездил муж.

Жена подала на развод. По ее словам, бывший возлюбленный пытался извиниться, приехав на личную встречу, однако на его футболке россиянка заметила «отпечатки тонального крема другой женщины».

До этого в Индонезии любовница отомстила мужчине за то, что тот подарил своей законной жене мотоцикл. Во время соития она отрезала ему половой орган канцелярским ножом.

Ранее бывшая жена Диброва заявила, что улетела из России.

