На ПМЮФ представили учебное пособие «Право цифровых платформ»

На Петербургском международном юридическом форуме прошла презентация учебного пособия «Право цифровых платформ». Об этом сообщается на сайте РАПСИ.

Пособие было издано АНО «Белый Интернет» совместно с МГИМО РФ. Его автор, профессор МГИМО, член СПЧ и глава «Белого Интернета» Элина Сидоренко отметила, что учебник рассматривает цифровые платформы как новую правовую сущность. По ее словам, в основе издания заложены принципы ответственности, человекоориентированности и защиты слабой стороны.

«Эта книга явилась дальнейшим развитием нашего большого труда «Цифровое право». После него мы выпустили «Право цифровых активов», и наконец появилась книга, соотносящаяся с новым федеральным законом. Она уникальная — такой книги нет на постсоветском пространстве, тем более нет ничего подобного на русском языке», — подчеркнула она.

Она уточнила, что задачей авторов было рассказать о праве будущего, а не прошлого. По мнению Сидоренко, книга расширит образовательный процесс и внесет проблематику цифровых платформ в учебные программы, поскольку содержит опыт регулирования России и зарубежных стран.

Учебник «Право цифровых платформ» посвятили регулированию маркетплейсов, агрегаторов, соцсетей, экосистем и государственных цифровых сервисов. Издание охватывает теоретические основы платформенного права и практические вопросы: правовой статус операторов, пользователей и партнеров, особенности платформенных договоров, ответственность за контент, регулирование конкуренции, защиту персональных данных, деятельность финансовых платформ и цифровизацию госуслуг.

«Книга рассчитана на студентов-юристов, но будет полезна всем, кто интересуется цифровой экономикой, правом интернета и современными механизмами регулирования технологий», — отметила Сидоренко.