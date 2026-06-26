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На ПМЮФ представили учебное пособие «Право цифровых платформ»

«Белый Интернет» и МГИМО презентовали учебник о праве цифровых платформ
Михаил Киреев/Росконгресс

На Петербургском международном юридическом форуме прошла презентация учебного пособия «Право цифровых платформ». Об этом сообщается на сайте РАПСИ.

Пособие было издано АНО «Белый Интернет» совместно с МГИМО РФ. Его автор, профессор МГИМО, член СПЧ и глава «Белого Интернета» Элина Сидоренко отметила, что учебник рассматривает цифровые платформы как новую правовую сущность. По ее словам, в основе издания заложены принципы ответственности, человекоориентированности и защиты слабой стороны.

«Эта книга явилась дальнейшим развитием нашего большого труда «Цифровое право». После него мы выпустили «Право цифровых активов», и наконец появилась книга, соотносящаяся с новым федеральным законом. Она уникальная — такой книги нет на постсоветском пространстве, тем более нет ничего подобного на русском языке», — подчеркнула она.

Она уточнила, что задачей авторов было рассказать о праве будущего, а не прошлого. По мнению Сидоренко, книга расширит образовательный процесс и внесет проблематику цифровых платформ в учебные программы, поскольку содержит опыт регулирования России и зарубежных стран.

Учебник «Право цифровых платформ» посвятили регулированию маркетплейсов, агрегаторов, соцсетей, экосистем и государственных цифровых сервисов. Издание охватывает теоретические основы платформенного права и практические вопросы: правовой статус операторов, пользователей и партнеров, особенности платформенных договоров, ответственность за контент, регулирование конкуренции, защиту персональных данных, деятельность финансовых платформ и цифровизацию госуслуг.

«Книга рассчитана на студентов-юристов, но будет полезна всем, кто интересуется цифровой экономикой, правом интернета и современными механизмами регулирования технологий», — отметила Сидоренко.

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