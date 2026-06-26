В Техасе не могут найти сбежавшего с ранчо жирафа

В американском штате Техас продолжаются поиски жирафа по кличке Грейси, который почти две недели назад сбежал с частного ранчо. Владельцы объявили вознаграждение в размере $5000 за информацию, которая поможет найти животное, пишет HuffPost.

По словам владельца ранчо Вика Джонса, трехлетняя самка жирафа Грейси покинула вольер и забрела в район со скалистыми склонами и густым лесом. Для поисков животного использовали вертолеты и проверяли многочисленные сообщения очевидцев. Однако, несмотря на то что жираф достигает высоты небольшого дерева, обнаружить его пока не удалось.

По словам Джонса, проблема заключается в том, что информация о возможных местах появления Грейси поступает с опозданием на несколько дней, поэтому к моменту прибытия поисковых групп животное уже успевает уйти. Шериф округа Реал Натан Джонсон сообщил, что за годы службы ему приходилось искать сбежавших зебр, антилоп гну, водяных буйволов и обезьян, однако с поисками жирафа он столкнулся впервые.

Власти отмечают, что угрозы для местных жителей Грейси не представляет. Сейчас она находится в малонаселенной местности с большим количеством деревьев и кустарников, где может самостоятельно находить пищу.

Ранее группа жирафов напала на женщину, приняв ее туфли с декоративными бананами за еду.