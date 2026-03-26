Группа жирафов напали на женщину, приняв ее туфли с декоративными бананами за еду

Daily Star: жирафы напали на туристку, приняв ее обувь за еду
Группа жирафов напала на женщину в Таиланде, приняв ее туфли с декоративными бананами за еду, пишет Daily Star.

Инцидент произошел в парке Safari World в Бангкоке. На кадрах видно, как женщина находится в автомобиле и держит миску с фруктами, однако внимание животных привлекла не еда, а обувь — на ногах у нее были туфли с декоративными бананами.

Жирафы начали тянуться к машине, облизывая и покусывая ее ноги, одежду и даже волосы. В какой-то момент женщина в панике отбросила миску с фруктами, но это не остановило животных. Водитель пытался отогнать их, однако несколько жирафов продолжили активно тянуться внутрь автомобиля.

По предварительной информации, никто из участников инцидента не пострадал. В Safari World посетители могут кормить животных — ведро бананов стоит около $3, что и стало причиной повышенного интереса жирафов.

Ранее ученые выявили неожиданный фактор, ограничивающий численность гигантских животных на Земле.

 
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
