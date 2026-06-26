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Адвокат объяснил, что делать, если вас шантажируют личными фото и переписками

Адвокат Комлев: после перевода денег требования шантажиста становятся жестче
Shutterstock/FOTODOM

Если вас шантажируют личными фото, видео или переписками, платить вымогателям категорически нельзя. Об этом «Газете.Ru» рассказал Владимир Комлев, адвокат по уголовным делам.

Чаще всего шантаж начинается с угроз: «Заплати, тогда удалю», «Не переведешь деньги — отправлю друзьям», «Выложу переписку в интернет». Многие поддаются панике и начинают выполнять требования шантажиста.

Подобные действия подпадают сразу под несколько статей УК РФ. В первую очередь — вымогательство (ст. 163 УК РФ), если от человека требуют деньги, имущество или какие-либо действия под угрозой распространения личной информации. Кроме того, незаконное распространение фотографий, видео, переписок и персональных данных без согласия человека также влечет уголовную ответственность.

Первое, что необходимо сделать, — сохранить все доказательства. Не удаляйте переписку, сообщения, голосовые, фотографии, ссылки и номера телефонов.

Сделайте скриншоты так, чтобы были видны дата, время, аккаунт отправителя и сами угрозы. В дальнейшем это может стать основой для проверки и возбуждения уголовного дела.

Не вступайте в долгие переговоры и не переводите деньги. Практика показывает, что после первого перевода требования чаще всего не заканчиваются, а становятся только жестче. Шантажист понимает, что человек напуган и готов платить дальше. Ограничьте доступ к своим аккаунтам.

Рекомендуется ограничить доступ шантажиста к вашим социальным сетям и аккаунтам. Для этого можно:

— заблокировать его;
— сменить пароли;
— включить двухфакторную защиту;
— проверить устройства и приложения на предмет постороннего доступа.

Особенно это важно, если шантаж сопровождается попытками взлома или угрозами публикации данных от вашего имени.

После фиксации доказательств обратитесь в полицию с заявлением. В заявлении подробно опишите:

— когда начались угрозы;
— с какого аккаунта или номера они поступали;
— что именно требовал человек и чем угрожал.

Обязательно приложите скриншоты, переписки и другие подтверждения.

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