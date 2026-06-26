Россиян предупредили, почему толстые кошки — это не милота, а повод срочно бежать к врачу

Ожирение у кошки — это патологическое накопление жировой ткани, а не «удобная упитанность» или «милота». Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Смолицкая, ветеринарный врач, менеджер по продукту ГК ВИК.

«Это хроническое заболевание, требующее ветеринарной коррекции. Избыточный жир участвует в воспалительных процессах, нарушает обмен веществ и повышает риск серьезных заболеваний», — предупредила эксперт.

Ветврач назвала болезни, к которым приводит лишний вес:

— сердечно-сосудистая система (повышенная нагрузка на сердце, риск сердечной недостаточности, артериальной гипертензии);

— сахарный диабет (ожирение — один из главных факторов риска инсулинорезистентности и диабета 2 типа);

— суставы и опорно-двигательный аппарат (избыточный вес ускоряет развитие артрозов, вызывает боль при движении и снижает активность — порочный круг);

— печень (большой риск жировой дистрофии, особенно при резком голодании или стрессе);

— дерматологические проблемы (затрудненный аутогруминг, себорея, воспаления кожи, раны в складках, бактериальные и грибковые инфекции).

Определить ожирение у кошки можно по нескольким признакам.

«Например, если кот «квадратный» или круглый, без выраженной талии, живот болтается при ходьбе, при этом ребра и позвоночник не прощупываются при обычном ощупывании — только при сильном нажатии или не прощупываются вообще. Также подключается снижение активности: нет желания прыгать, лазать, играть, одышка при малейшей нагрузке. У кошек с ожирением также есть затруднения при умывании (особенно у кошек с «поясом» из жира вокруг живота и грудной клетки)», — рассказала специалист.

В таких случаях необходим срочный визит к ветеринару: врач проведет осмотр, оценит массу тела, назначит анализы (кровь, моча, глюкоза, функция печени) и индивидуальную программу снижения веса.

«Далее — переход на рациональное сбалансированное питание с контролем калорий, при необходимости — специализированный рацион; важно избегать перекармливания лакомствами и едой со стола», — отметила она.

Важную роль также играет увеличение физической нагрузки через игру, лазилки, когтеточку, «охоту» на игрушки; важно не допускать резкой голодной диеты (полного прекращения кормления), чтобы не спровоцировать жировую дистрофию печени.

«Здоровый кот — в меру упитанный. Идеальный вес — когда у кошки четко выраженная талия, ребра и позвоночник прощупываются при легком нажатии, но не выступают, живот умеренно подтянутый. При ожирении и связанных с ним патологиях (сердечная перегрузка, риск сердечной недостаточности) ветеринар может назначить препараты, улучшающие сократимость сердца и расширяющие сосуды, которые помогают при хронической сердечной недостаточности. Назначение строго врачебное, с учетом диагноза, проведенных обследований и общего состояния питомца. Прием препаратов проводится под контролем ветеринарного врача», — резюмировала она.

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