Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Россиян предупредили, почему толстые кошки — это не милота, а повод срочно бежать к врачу

Ветврач Смолицкая: ожирение у кошек — не милота, а серьезная проблема
osobystist/Shutterstock/FOTODOM

Ожирение у кошки — это патологическое накопление жировой ткани, а не «удобная упитанность» или «милота». Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Смолицкая, ветеринарный врач, менеджер по продукту ГК ВИК.

«Это хроническое заболевание, требующее ветеринарной коррекции. Избыточный жир участвует в воспалительных процессах, нарушает обмен веществ и повышает риск серьезных заболеваний», — предупредила эксперт.

Ветврач назвала болезни, к которым приводит лишний вес:

— сердечно-сосудистая система (повышенная нагрузка на сердце, риск сердечной недостаточности, артериальной гипертензии);
— сахарный диабет (ожирение — один из главных факторов риска инсулинорезистентности и диабета 2 типа);
— суставы и опорно-двигательный аппарат (избыточный вес ускоряет развитие артрозов, вызывает боль при движении и снижает активность — порочный круг);
— печень (большой риск жировой дистрофии, особенно при резком голодании или стрессе);
— дерматологические проблемы (затрудненный аутогруминг, себорея, воспаления кожи, раны в складках, бактериальные и грибковые инфекции).

Определить ожирение у кошки можно по нескольким признакам.
«Например, если кот «квадратный» или круглый, без выраженной талии, живот болтается при ходьбе, при этом ребра и позвоночник не прощупываются при обычном ощупывании — только при сильном нажатии или не прощупываются вообще. Также подключается снижение активности: нет желания прыгать, лазать, играть, одышка при малейшей нагрузке. У кошек с ожирением также есть затруднения при умывании (особенно у кошек с «поясом» из жира вокруг живота и грудной клетки)», — рассказала специалист.

В таких случаях необходим срочный визит к ветеринару: врач проведет осмотр, оценит массу тела, назначит анализы (кровь, моча, глюкоза, функция печени) и индивидуальную программу снижения веса.

«Далее — переход на рациональное сбалансированное питание с контролем калорий, при необходимости — специализированный рацион; важно избегать перекармливания лакомствами и едой со стола», — отметила она.

Важную роль также играет увеличение физической нагрузки через игру, лазилки, когтеточку, «охоту» на игрушки; важно не допускать резкой голодной диеты (полного прекращения кормления), чтобы не спровоцировать жировую дистрофию печени.

«Здоровый кот — в меру упитанный. Идеальный вес — когда у кошки четко выраженная талия, ребра и позвоночник прощупываются при легком нажатии, но не выступают, живот умеренно подтянутый. При ожирении и связанных с ним патологиях (сердечная перегрузка, риск сердечной недостаточности) ветеринар может назначить препараты, улучшающие сократимость сердца и расширяющие сосуды, которые помогают при хронической сердечной недостаточности. Назначение строго врачебное, с учетом диагноза, проведенных обследований и общего состояния питомца. Прием препаратов проводится под контролем ветеринарного врача», — резюмировала она.

Ранее была названа причина, почему кошки так хорошо манипулируют и зачем им это.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!