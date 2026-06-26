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Стоматолог рассказала о неожиданной пользе жевательной резинки

Стоматолог Ефимова: жевать жвачку можно 5–15 минут, но не натощак
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Жевательная резинка часто воспринимается как способ освежить дыхание. Однако она играет исключительно вспомогательную роль в ежедневной гигиене полости рта. О том, как правильно использовать жвачку и почему ксилит в ее составе полезен для зубов и десен, «Газете.Ru» рассказала Наталья Ефимова, заведующая отделением гигиены и профилактики InWhite Medical и InWhite Medical Kids.

Почему ксилит полезен? По словам врача, главный фактор — мощная стимуляция слюноотделения.

«Жевание и активация вкусовых рецепторов заставляют слюнные железы работать интенсивнее, увеличивая выработку слюны в несколько раз. Слюна — естественный защитный барьер: она собирает фрагменты пищи, нейтрализует кислоты, выделяемые бактериями, и реминерализирует эмаль, насыщая ее кальцием и фосфатом», — объяснила она.

Если в составе резинки используется ксилит, она приобретает антибактериальный эффект. Кариесогенные бактерии (прежде всего Streptococcus mutans) поглощают ксилит, но не могут его переработать и погибают. Регулярное использование жвачки с ксилитом снижает количество патогенов в полости рта и мешает им прикрепляться к зубам.

Чтобы жевательная резинка приносила пользу, а не вред, нужно соблюдать три правила:

— Строго без сахара. Продукты с сахаром подпитывают бактерии, вызывая резкий скачок кислотности и разрушение зубов.

— Время жевания — 5–15 минут. Этого достаточно, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс после еды. Более длительное жевание перегружает височно-нижнечелюстной сустав и может привести к стираемости зубов.

— Только после еды. Жевательный рефлекс запускает выработку желудочного сока. Жевание натощак крайне вредно для слизистой желудка.

Лучшее время для жевания жвачки — после перекуса или приема пищи, не менее 3 раз в день. Для профилактического эффекта важны продолжительность и время применения.

Жевательная резинка стимулирует выработку слюны, перенасыщенной ионами кальция и фосфата. Эти ионы оседают на поверхности эмали и способствуют её укреплению.

«Однако жевательная резинка не заменит полноценную гигиену. Она работает только в сочетании с качественной чисткой зубов фторированной пастой два раза в день и ежедневной чисткой межзубных промежутков», — резюмировала эксперт.

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