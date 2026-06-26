В Ростове неизвестный пытался похитить ребенка

В Ростове-на-Дону прохожие не дали незнакомцу увезти ребенка в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Блокнот-Ростов».

Инцидент произошел в центре города. Женщины заметили ребенка, который плакал и бежал по двору, при этом кричал «папа». Сначала они предположили, что девочка могла потеряться или испугаться, однако вскоре заметили мужчину, который быстро шел следом.

Позже, как утверждает свидетельница, он подошел к ребенку и начал настойчиво предлагать прокатить девочку на машине. Женщины отказались от его помощи и не позволили забрать девочку. После этого одна из них проводила ребенка до дома.

До этого в Уфе женщина пыталась похитить годовалую девочку из коляски.

Ранее в Вологодской области мужчина пытался заманить восьмилетнюю девочку в машину.