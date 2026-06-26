Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

В Ростове неизвестный пытался похитить ребенка

В Ростове мужчина пытался увезти ребенка
Pixabay

В Ростове-на-Дону прохожие не дали незнакомцу увезти ребенка в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Блокнот-Ростов».

Инцидент произошел в центре города. Женщины заметили ребенка, который плакал и бежал по двору, при этом кричал «папа». Сначала они предположили, что девочка могла потеряться или испугаться, однако вскоре заметили мужчину, который быстро шел следом.

Позже, как утверждает свидетельница, он подошел к ребенку и начал настойчиво предлагать прокатить девочку на машине. Женщины отказались от его помощи и не позволили забрать девочку. После этого одна из них проводила ребенка до дома.

До этого в Уфе женщина пыталась похитить годовалую девочку из коляски.

Ранее в Вологодской области мужчина пытался заманить восьмилетнюю девочку в машину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!