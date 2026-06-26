Тату-салон отказался обслуживать военных и ветеранов, назвав их «преступниками»

Тату-салон во Флориде оказался в центре скандала после публикации в социальных сетях, в которой владельцы заявили, что не обслуживают действующих военнослужащих и ветеранов, потому что они «военные преступники», пишет Fox News.

Тату-салон Revival Tattoo Collective, расположенный в городе Ларго, резко раскритиковал представителей армии и правоохранительных органов. Авторы публикации заявили, что считают военных «военными преступниками», а сотрудников полиции обвинили в насилии в отношении мирных граждан. В завершение поста говорилось, что действующие и бывшие военнослужащие не будут обслуживаться в салоне.

Публикация быстро распространилась в социальных сетях. Часть пользователей поддержала позицию владельцев, однако большинство комментариев оказалось критическим. Многие обвинили салон в дискриминации и предвзятом отношении к целой группе людей.

Один из комментаторов отметил, что нельзя судить миллионы военнослужащих по поступкам отдельных людей, подчеркнув, что среди военных служит множество порядочных и самоотверженных людей. Другие напомнили владельцам салона, что свобода слова не освобождает от общественной реакции на собственные высказывания.

Несмотря на негативную реакцию, руководство Revival Tattoo Collective свою позицию менять не стало. Представитель салона заявил, что полностью придерживается опубликованного мнения.

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