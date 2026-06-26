В РОЦИТ отметили пренебрежение Telegram безопасностью пользователей

Мессенджер Telegram за годы охватил разные сферы жизни россиян. Во время кражи аккаунтов за счет использования фейковой брони бензина человек теряет значительный кусок своей цифровой жизни. Надзорные органы неоднократно указывали платформе на откровенно преступный контент, но абсолютное большинство предписании просто игнорировалось. Об этом заявил эксперт РОЦИТ Илья Гогуа, комментируя ситуацию со взломом аккаунтов россиян в Telegram через фишинговые сайты, которые копируют оформление ресурсов крупных сетей автозаправок.

«Реакция мессенджера красноречиво говорит о том, как Telegram относится к нашей с вами безопасности», — подчеркнул Гогуа.

В свою очередь член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич добавил, что Telegram годами превращался в среду, где аферистам удобно искать жертв и быстро «переупаковывать» схемы под актуальную повестку.

«Сегодня это бронь бензина, завтра — выплаты, доставка, мобилизация, банк или маркетплейс. Технически человек сам вводит код, но создается ощущение системы, в которой преступники чувствуют себя гораздо свободнее, чем пользователи. И пока Telegram делает вид, что достаточно просто написать «никому не сообщайте код», такие истории будут повторяться снова и снова», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали использовать тему дефицита бензина и очередей за топливом, предлагая водителям заранее «забронировать» до 20 литров бензина. После оформления заявки якобы должен появиться номер бронирования или QR-код для предъявления оператору. Однако перед этим посетителя просят ввести номер телефона, связанный с Telegram. Если передать его мошенникам через фальшивую форму, они получают доступ к аккаунту.

После захвата учетной записи преступники способны читать переписки и файлы, рассылать вредоносные ссылки, просить деньги у контактов владельца или передавать аккаунт другим участникам теневых схем.