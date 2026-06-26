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Головы, найденные в морозилке московского медцентра, предназначались для обучения хирургов

РЕН ТВ: головы, найденные в московском медцентре, предназначались для обучения
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Обнаруженные в столичном медцентры головы предполагалось использовать для обучения хирургов и косметологов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Биомодели для будущих медиков хранились в пластиковых пакетах в морозильной камере. По данным РЕН ТВ, головы планировалось использовать в качестве «учебных пособий» для подготовки врачей — хирургов и косметологов.

Находка была сделана в ходе расследования уголовного дела о взятках и превышении должностных полномочий в Александровской больнице Петербурга, возбужденного в феврале 2026 года. По версии следствия, руководитель петербургской компании «Анабиоз» организовал схему по изготовлению и продаже учебных материалов из частей человеческих тел. Останки умерших предназначались для стоматологов, хирургов и врачей других специальностей. К незаконной торговле может быть причастен начальник морга Александровской больницы, который, предположительно, ежемесячно получал за поставку биоматериала около 500 тысяч рублей.

Ранее женщина разрубила тело мужа надвое и 15 лет хранила в морозильной камере.

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