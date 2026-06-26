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Общество

В США судят родителей, чей сын умер от ожирения

NYP: в США родители, чей сын умер от ожирения, оказались в суде
Sharp Funeral Homes/Flint Township

В американском штате Мичиган супругам предъявлены обвинения в убийстве второй степени после смерти их семилетнего сына, который, по версии следствия, годами не получал необходимой медицинской помощи и страдал тяжелым ожирением, пишет New York Postми.

Дэмиен и Джессика О'Брайен также обвиняются в жестоком обращении с ребенком и пытках. По данным прокуратуры, смерть мальчика стала результатом «исключительного и чудовищного пренебрежения» со стороны родителей.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти мальчика стала дилатационная кардиомиопатия — заболевание сердечной мышцы, развитию которого, по заключению экспертов, способствовало тяжелое ожирение.

На момент смерти ребенок был ростом около 127 сантиметров весил 116 килограммов. Для сравнения, по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, здоровый вес для ребенка такого роста и возраста обычно составляет от 23 до 33 килограммов.

Следствие установило, что мальчик никогда не посещал школу и за всю жизнь был на приеме у врача лишь один раз, несмотря на наличие у семьи медицинской страховки.

Ранее трехлетнюю девочку, жившую в горах мусора, заели вши.

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