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Общество

Трехлетнюю девочку, жившую в горах мусора, заели вши

NYP: в США трехлетнюю девочку, жившую в горах мусора, заели вши
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В США трехлетнюю девочку, жившую в горах мусора, заели вши, пишет New York Post.

Во время расследования правоохранители установили, что девочка содержалась в квартире, заваленной мусором и отходами. Позже жилище было признано непригодным для проживания.

Следователи сообщили, что во время осмотра тела ребенка обнаружили многочисленных вшей на голове и лице. По данным судебно-медицинской экспертизы, тяжелое заражение паразитами привело к развитию выраженной анемии, которая вызвала поражение сердца и внутренних органов. Кроме того, в организме девочки был обнаружен препарат клонидин, применяемый для лечения артериальной гипертензии.

Также правоохранители отметили, что у ребенка были сильно разрушены зубы, а состояние здоровья свидетельствовало о длительном отсутствии надлежащего ухода. Помимо девочки, в семье воспитывались еще четверо детей. Суд постановил запретить обоим родителям любые контакты с ними до 2038 года.

Было установлено, что остальные несовершеннолетние также жили в условиях, представлявших угрозу для их здоровья и безопасности. Отец дошкольницы и ее мать были приговорены судом к четырем годам лишения свободы.

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