Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Россиян, желающих посетить Турцию, предупредили о новом виде краж в отелях

Baza: в отелях Турции персонал крадет у туристов небольшие суммы
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Персонал некоторых турецких отелей крадет у туристов небольшие суммы денег, чтобы избежать разбирательств, а сами путешественники не заметили этого. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, от действий местных жителей пострадали две девушки-турагенты, которые заселялись в отели, чтобы оценить уровень обслуживания для своих туров.

В Бодруме они на несколько дней заселились в отель Titanic Luxury Collection, где стоимость недели проживания начинается от 800 тысяч рублей. За несколько часов до выселения они заметили, что из номера пропали деньги.

Полицию сотрудники отеля вызывать не стали, так как сумма была незначительной. Девушки написали жалобу, но в администрации им ответили, что не несут ответственности за их вещи.

«По словам девушек, сотрудники Titanic Luxury Collection не принесли никаких извинений и даже не попытались сгладить ситуацию», – сообщается в публикации.

О произошедшем одна из путешественниц рассказала в своих соцсетях. В комментариях один из сотрудников отеля обвинил ее в хайпе.

Ранее во Вьетнаме работницы клининга обокрали россиянок.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!