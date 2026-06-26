Россиян, желающих посетить Турцию, предупредили о новом виде краж в отелях

Персонал некоторых турецких отелей крадет у туристов небольшие суммы денег, чтобы избежать разбирательств, а сами путешественники не заметили этого. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, от действий местных жителей пострадали две девушки-турагенты, которые заселялись в отели, чтобы оценить уровень обслуживания для своих туров.

В Бодруме они на несколько дней заселились в отель Titanic Luxury Collection, где стоимость недели проживания начинается от 800 тысяч рублей. За несколько часов до выселения они заметили, что из номера пропали деньги.

Полицию сотрудники отеля вызывать не стали, так как сумма была незначительной. Девушки написали жалобу, но в администрации им ответили, что не несут ответственности за их вещи.

«По словам девушек, сотрудники Titanic Luxury Collection не принесли никаких извинений и даже не попытались сгладить ситуацию», – сообщается в публикации.

О произошедшем одна из путешественниц рассказала в своих соцсетях. В комментариях один из сотрудников отеля обвинил ее в хайпе.

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