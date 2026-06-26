Российского школьника засосало в яму с мокрым песком во время прогулки

В ЯНАО мальчика засосало в яму с мокрым песком

В ЯНАО десятилетнего ребенка засосало в яму с мокрым песком, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 25 июня на месте снесенного дома. Мальчик провалился по пояс в смесь песка с водой — котлован засыпали после демонтажа строения. Снаружи грунт напоминал сухую глину, но в центре оказался мокрым и засасывающим. Друг, находившийся рядом, пытался вытащить его палками, но безуспешно. Эти попытки лишь усугубили положение, малолетнего продолжало засасывать все глубже.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб попытались вытянуть мальчика за руки, но ребенка засосало слишком сильно. Тогда на ребенка надели куртку от боевой одежды и сделали страховочную обвязку — спасатели стали откапывать его вручную, без лопат, чтобы не травмировать.

Операция по спасению мальчика заняла около 20 минут. Мальчика передали медикам, угрозы его жизни и здоровью нет.

Ранее семилетнего мальчика засосало в слив бассейна в отеле.