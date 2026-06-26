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Общество

Россиянка вместе со знакомым и бывшим убила и расчленила сожителя

В Уфе женщину осудили за убийство и расчленение сожителя

В Уфе вынесли приговор 36-летнюю женщину, принимавшую участие в убийстве и расчленении своего сожителя. Об этом сообщает СУ СК России по Башкирии.

Инцидент произошел в конце декабря 2024 года в квартире на улице Валерия Лесунова. Женщина вместе с новым сожителем и еще одним знакомым пришла к бывшему, чтобы забрать свои вещи — компания стала распивать спиртное.

Внезапно у нового сожителя женщины началась ссора со всеми остальными участниками застолья — ее причина не уточняется. В ходе конфликта его избранница, ее бывший и их общий знакомый избили, изрезали его ножом и задушили скалкой.

Спустя сутки женщина и ее экс-сожитель расчленили тело и спрятали его в лесу. Останки нашли прохожие в январе 2025 года. Суд признал женщину виновной по пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и назначил ей 17 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на год. Дела ее сообщников выделены в отдельные производства.

Ранее в Кабардино-Балкарии мужчина убил мачеху и изнасиловал сводную сестру.

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