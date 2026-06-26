Российские нефтяники померялись силами на спортивных соревнованиях

В Летних спортивных играх «Роснефти» приняли участие более 860 спортсменов

Региональные туры XХI Летних спортивных игр «Роснефти» прошли в Красноярске, Москве и Уфе. В состязаниях приняли участие 22 команды и более 860 спортсменов, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что нефтяники померялись силами в мини-футболе, волейболе, баскетболе, силовом двоеборье, настольном теннисе, шахматах, гиревом спорте, толкании ядра, беге, бильярде, пулевой стрельбе, перетягивании каната, дартсе и плавании.

Уточняется, что организатором игр в Красноярске выступило «РН-Ванкор», крупнейшее нефтедобывающее предприятие Красноярского края. В спортивном турнире в этом году приняли участие спортсмены-нефтяники дочерних предприятий Компании из Красноярска, Иркутска, Нового Уренгоя и Южно-Сахалинска.

В общекомандном зачете безоговорочным лидером игр в Красноярске стала команда Ангарской нефтехимической компании (Ангара), второе место у «Верхнечонскнефтегаза», бронзу получили спортсмены из сборной «Сахалинморнефтегаз-Шельфа».

В Москве путевки в финальную часть Летних спортивных игр завоевали команды добывающих предприятий «Уватнефтегаз» и «Удмуртнефть», а также сборная научного института «РН-Проектирование Добыча».

В Уфе соревновались спортсмены предприятий «Башнефти», «РН-Транспорта», «Башнефть-Строя» и «РН-Технологий». Первой стала команда «Башнефть-Переработка», взяв призовые места во всех видах спорта. «Уфаоргсинтез» заняла второе место, на третьей строке — «Башнефть-Добыча».

Теперь победители региональных туров встретятся в финале, который состоится осенью. На нем будут определены лучшие спортсмены ХХI Летних спортивных игр.