Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Российские нефтяники померялись силами на спортивных соревнованиях

В Летних спортивных играх «Роснефти» приняли участие более 860 спортсменов
Пресс-служба «Роснефти»

Региональные туры XХI Летних спортивных игр «Роснефти» прошли в Красноярске, Москве и Уфе. В состязаниях приняли участие 22 команды и более 860 спортсменов, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что нефтяники померялись силами в мини-футболе, волейболе, баскетболе, силовом двоеборье, настольном теннисе, шахматах, гиревом спорте, толкании ядра, беге, бильярде, пулевой стрельбе, перетягивании каната, дартсе и плавании.

Уточняется, что организатором игр в Красноярске выступило «РН-Ванкор», крупнейшее нефтедобывающее предприятие Красноярского края. В спортивном турнире в этом году приняли участие спортсмены-нефтяники дочерних предприятий Компании из Красноярска, Иркутска, Нового Уренгоя и Южно-Сахалинска.

В общекомандном зачете безоговорочным лидером игр в Красноярске стала команда Ангарской нефтехимической компании (Ангара), второе место у «Верхнечонскнефтегаза», бронзу получили спортсмены из сборной «Сахалинморнефтегаз-Шельфа».

В Москве путевки в финальную часть Летних спортивных игр завоевали команды добывающих предприятий «Уватнефтегаз» и «Удмуртнефть», а также сборная научного института «РН-Проектирование Добыча».

В Уфе соревновались спортсмены предприятий «Башнефти», «РН-Транспорта», «Башнефть-Строя» и «РН-Технологий». Первой стала команда «Башнефть-Переработка», взяв призовые места во всех видах спорта. «Уфаоргсинтез» заняла второе место, на третьей строке — «Башнефть-Добыча».

Теперь победители региональных туров встретятся в финале, который состоится осенью. На нем будут определены лучшие спортсмены ХХI Летних спортивных игр.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!