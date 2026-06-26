Главред «Чемпионата» назвал спорт конкурентом досуга человека в современном мире

В современном мире битва идет не только между разными дисциплинами или лигами — спорт сегодня конкурирует с досугом человека. Об этом на форуме «Спорт и Бизнес» заявил главред спортивного портала «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Вячеслав Опахин.

Он выступил модератором дискуссии «Спортивный бизнес 2026: ключевые тренды и точки роста», где озвучил и развенчал пять устойчивых мифов о спорте и медиа.

По его словам, индустрия борется и за результат, и за минуты зрителя в перегруженном информационном поле. Он назвал неправильным измерение нового поколения старыми инструментами. Опахин отметил, что молодежь смотрит и любит спорт иначе: через хайлайты, соцсети, стримы и инфлюенсеров.

«Мы часто воспринимаем спорт как соревнование турнирных таблиц, но на самом деле он давно существует в более широком пространстве – где люди выбирают, на что потратить свое внимание. И здесь важно не просто показывать игру, а понимать, как и почему человек выбирает именно этот контент. Молодежь не потеряла интерес к спорту – она просто нашла другие форматы общения с ним, и наша задача быть рядом», — сказал он.

Главред «Чемпионата» напомнил, что аудиторию удерживали не счет, а эмоции.

«Доверие зрителя строится годами на качественном контенте и честном диалоге. Мы в «Чемпионате» помним об этом каждый день», — добавил он.

Опахин отметил, что считать спортсмена лишь частью коммуникационной стратегии стало ошибкой. По его мнению, для значительной части аудитории его личность стала первичным источником информации. При этом влияние по силе и охватам сопоставимо с крупными медиа.

В этот же день прошла церемония награждения премии «Спорт и Россия». «Чемпионат» получил награду как «Спортивное медиа года» в категории «Медиа и продвижение спорта». Портал отметили за умение работать со спортивной аудиторией в условиях нового медиапотребления.