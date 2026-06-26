Daily Star: в США женщина уснула на солнце и попала в реанимацию с ожогами

В США женщина уснула на солнце и попала в реанимацию, пишет Daily Star.

По словам дочери пострадавшей, 82-летняя Бетти Лу Саммер отдыхала у бассейна и задремала примерно на час под палящим солнцем. Женщину без сознания обнаружили прохожие. Она получила тяжелый тепловой удар и обширные ожоги, после чего была экстренно доставлена в ожоговый центр.

По данным врачей, ожоги покрыли около 30% поверхности тела пенсионерки. Наиболее серьезные повреждения получили участки, соприкасавшиеся с раскаленным металлическим шезлонгом. Дочь пострадавшей рассказала, что ткани в некоторых местах были обожжены настолько глубоко, что повреждения дошли до мышц и костей.

Помимо ожогов, медики диагностировали у пациентки поражение печени и почек, а также тяжелое состояние, вызванное тепловым ударом. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и назначили диализ. С момента госпитализации пациентка перенесла несколько операций по удалению омертвевших тканей. В ближайшие недели ей предстоит серия пересадок кожи, а лечение в ожоговом отделении, по прогнозам врачей, займет не менее месяца.

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