Врач рассказала, как правильно подобрать SPF для ребенка

Дерматолог Черныш: для детей лучше выбирать крем SPF с минеральными фильтрами

Солнцезащитный крем с SPF 50, широким спектром защиты и минеральными фильтрами — оптимальный выбор для детской кожи, но важно также правильно наносить и обновлять средство. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Черныш, врач-дерматовенеролог, врач-косметолог клиник «Атлас», кандидат медицинских наук.

«Для детей оптимален SPF 50 с защитой от UVA и UVB-лучей, но даже самый качественный крем не заменяет панаму, одежду и пребывание в тени», — отметила врач.

Для детей до 3 лет предпочтительны средства с минеральными фильтрами — оксидом цинка или диоксидом титана. Они работают сразу после нанесения, редко вызывают раздражение и подходят для чувствительной и атопичной кожи.

«Если у ребенка есть атопический дерматит или склонность к аллергии, минеральный крем — первый выбор», — объяснила дерматолог.

Крем должен иметь маркировку «широкий спектр» (Broad Spectrum), UVA/UVB или знак UVA в кружке. Это означает защиту не только от ожогов, но и от лучей, проникающих глубже и повреждающих клетки кожи.

«Водостойкость обязательна, если ребенок купается или активно потеет: выбирайте средства с пометкой Water Resistant 40 или 80 minutes, но помните, что после купания крем нужно обновлять», — уточнила специалист.

Для младенцев до шести месяцев основной метод защиты — тень, одежда и панама, а использование солнцезащитных средств допустимо только на небольших участках кожи и после консультации с педиатром.

«Самая распространенная ошибка — недостаточное количество крема: для ребенка дошкольного возраста на все тело требуется около 20–25 мл средства, это четыре-пять чайных ложек», — посоветовала Черныш.

Крем наносят за 15–20 минут до выхода на улицу и обновляют каждые два часа, а также после купания или интенсивного вытирания полотенцем.

«Главное правило — качественный SPF, солнцезащитная одежда и пребывание в тени с 10 до 17. Именно сочетание этих мер обеспечивает ребенку максимально безопасную защиту», — подытожила врач-дерматолог.

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