Главу Якутии избрали сопрезидентом организации «Объединенных городов и местных властей»

Сопредседатель ВАРМСУ Гусева: к российскому местному самоуправлению есть интерес

Главу Якутии Айсена Николаева избрали сопрезидентом Всемирной организации «Объединенных городов и местных властей» (ОГМВ), сообщает Telegram-канал всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

На конгрессе в Марокко Николаев представил подробную работу России в составе ОГМВ.

Как отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, заместителями руководителя организации стали представители пяти стран, в числе которых Россия.

«Это признание нашего опыта: несмотря на непростую международную обстановку, к российскому местному самоуправлению есть интерес, в нас видят сильных партнеров», — сказала она.

Также Гусева добавила, что Россия уделяет особое внимание развитию местного самоуправления.

«По поручению президента РФ Владимира Путина реализуются образовательные и кадровые программы для глав и команд на местах. ВАРМСУ вместе с администрацией президента РФ помогает муниципалитетам решать актуальные вопросы, связанные с развитием и поддержкой муниципальных образований», — сказала она.