В Госдуме призвали бороться с «лжепсихологами»

Психологи с высшим образованием в Казахстане будут обязаны вступать в единый госреестр — таким образом клиентов планируют защищать от неквалифицированных специалистов. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал меру и предложил создать подобную базу психологов и в России.

«Безусловно, в России необходимо бороться с такими лжеспециалистами. Считаю, что введение похожего реестра как в Казахстане было бы очень правильным решением и для нас. Он нужен! Туда должны входить только те психологи, которые имеют соответствующее образование и квалификацию. Так мы оградим людей от консультаций шарлатанов из интернета», — сказал он.

Леонов считает, что многие специалисты не умеют работать с запросами взрослых и детей, поэтому их работа не помогает, а вредит.

«Сейчас в разработке находится законопроект о психологической помощи. На данный момент есть несколько вариантов текста документа. Кроме того, не так давно на площадке Совета по правам человека была поднята тема совершенствования рынка оказания психологических услуг. Этот вопрос чрезвычайно важен, так как некоторые специалисты не умеют работать с горем взрослых, детей и подростков и даже доводят их до печальных последствий. Проще говоря, любой может назвать себя психологом и продать свои услуги в интернете. Это приводит к тому, что люди все чаще сталкиваются с лжепсихологами и не получают должной помощи!», — добавил он.

До этого казахстанские СМИ сообщили, что сенат страны одобрил закон «О психологической деятельности», который должен лишить практики тысячи специалистов без дипломов. Теперь все психологи с высшим образованием обязаны вступить в госреестр — так в Казахстане планируют защищать граждан от неквалифицированных специалистов.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев пояснил, что включение в единый реестр станет обязательным условием для работы, а любой клиент сможет подать официальную жалобу на неквалифицированного специалиста и привлечь его к ответственности.

Ранее в Госдуме предложили маркировать страницы психологов с высшим образованием.