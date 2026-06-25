В Госдуме предложили маркировать страницы психологов с высшим образованием

Психологи с высшим образованием в Казахстане будут обязаны вступать в единый госреестр — таким образом клиентов планируют защищать от неквалифицированных специалистов. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил «Газете.Ru», что России такая мера не поможет избавиться от необразованных психологов. По его словам, лучшим решением будет маркировать аккаунты тех, у кого соответствующее образование есть.

«Инстаграмных психологов» создание реестра не остановит. Возможно, стоит рассмотреть возможность специальной пометки страниц авторов, которые имеют соответствующее образование», — сказал он.

До этого казахстанские СМИ сообщили, что сенат страны одобрил закон «О психологической деятельности», который должен лишить практики тысячи «инстаграмных» специалистов без дипломов. Теперь все психологи с высшим образованием обязаны вступить в госреестр — так в Казахстане намерены защищать граждан от неквалифицированных специалистов.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев пояснил, что включение в единый реестр станет обязательным условием для работы, а любой клиент сможет подать официальную жалобу на неквалифицированного специалиста и привлечь его к ответственности.

Ранее стало известно, что только 9,4% опрошенных психологов в РФ имеют высшее психологическое образование.