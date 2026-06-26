Президент России заявил о важности гуманитарных наук в эпоху технологических перемен

Международная научно-практическая конференция «Философия будущего: идеи и смыслы» объединила ведущих ученых, экспертов и представителей аналитических центров России и других государств для обсуждения гуманитарных и цивилизационных вопросов, имеющих значение для будущего страны и всего человечества. Об этом заявил в приветствии участникам и гостям мероприятия президент России Владимир Путин.

Обращение главы государства на церемонии открытия форума зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Для серьезного, обстоятельного обсуждения гуманитарных, цивилизационных проблем, имеющих важное значение для будущего России, человечества в целом, конференция объединила на площадке Инновационного научно-технологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы» ведущих ученых, экспертов, представителей аналитических центров высших учебных заведений из нашей страны и других государств», — отмечается в приветствии главы российского государства.

Путин подчеркнул, что в условиях стремительных технологических, социальных и культурных изменений серьезно возрастает значение гуманитарного знания и гуманитарных наук. По словам президента России, все более востребованным становится глубокий и ответственный философский анализ происходящих событий и современных вызовов.

«Размышляя о будущем, мы пытаемся спрогнозировать — как будет чувствовать себя человек в мире цифровых технологий, как изменятся наши представления о жизни, на каких основаниях будут строиться отношения между людьми и культурами. В этой связи отмечу, что ваша встреча предоставляет участникам отличную возможность для плодотворного академического диалога, открытого, уважительного обмена мнениями», — подчеркнул Путин.

Президент России также пожелал участникам конференции успешной работы, творческого вдохновения и новых научных достижений.

Международная научно-практическая конференция «Философия будущего: идеи и смыслы» проходит в Москве 26–27 июня. Форум собрал более 1,3 тыс. участников из России и 41 страны мира.