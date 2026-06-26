Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Президент России заявил о важности гуманитарных наук в эпоху технологических перемен

Путин отметил важность ответственного анализа современных вызовов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Международная научно-практическая конференция «Философия будущего: идеи и смыслы» объединила ведущих ученых, экспертов и представителей аналитических центров России и других государств для обсуждения гуманитарных и цивилизационных вопросов, имеющих значение для будущего страны и всего человечества. Об этом заявил в приветствии участникам и гостям мероприятия президент России Владимир Путин.

Обращение главы государства на церемонии открытия форума зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Для серьезного, обстоятельного обсуждения гуманитарных, цивилизационных проблем, имеющих важное значение для будущего России, человечества в целом, конференция объединила на площадке Инновационного научно-технологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы» ведущих ученых, экспертов, представителей аналитических центров высших учебных заведений из нашей страны и других государств», — отмечается в приветствии главы российского государства.

Путин подчеркнул, что в условиях стремительных технологических, социальных и культурных изменений серьезно возрастает значение гуманитарного знания и гуманитарных наук. По словам президента России, все более востребованным становится глубокий и ответственный философский анализ происходящих событий и современных вызовов.

«Размышляя о будущем, мы пытаемся спрогнозировать — как будет чувствовать себя человек в мире цифровых технологий, как изменятся наши представления о жизни, на каких основаниях будут строиться отношения между людьми и культурами. В этой связи отмечу, что ваша встреча предоставляет участникам отличную возможность для плодотворного академического диалога, открытого, уважительного обмена мнениями», — подчеркнул Путин.

Президент России также пожелал участникам конференции успешной работы, творческого вдохновения и новых научных достижений.

Международная научно-практическая конференция «Философия будущего: идеи и смыслы» проходит в Москве 26–27 июня. Форум собрал более 1,3 тыс. участников из России и 41 страны мира.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!