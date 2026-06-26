Росавиация разрешила выполнение рейсов между Россией и Алжиром

Росавиация одобрила заявку Air Algerie на выполнение рейсов между РФ и Алжиром

Росавиация одобрила заявку авиакомпании Air Algerie на выполнение рейсов между Москвой и Алжиром. Об этом сообщило ведомство по итогам переговоров главы Росавиации Дмитрия Ядрова с послом Алжира в РФ Туфиком Джуамой.

Air Algeire — единственный перевозчик между Россией и Алжиром. Она выполняла рейсы из московского аэропорта Шереметьевоно, но в апреле они были отменены.

«В летнем сезоне расписания этого года Росавиация одобрила заявки перевозчика на выполнение трех регулярных рейсов в неделю по тому же маршруту», — говорится в сообщении.

Страны заключили соглашение по вопросам воздушного сообщения в 2008 году. Оно закрепило принцип «многозначности авиаперевозчиков», позволив любым назначенным авиакомпаниям с обеих сторон запрашивать рейсы между городами стран.

В начале июня посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос сообщал, что Москва и Бразилиа ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения.

Ранее Рябков назвал отказ США от авиасообщения с Россией «выстрелом себе в ногу».