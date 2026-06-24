Что делать, если на работе давление повышается, а дома становится нормальным, рассказал врач

Врач Глебова: офисная гипертония есть у трети людей, но они могут о ней не знать

Офисная гипертония — это состояние, при котором артериальное давление повышается именно в рабочей обстановке, а в домашних условиях и при измерении у врача остается нормальным. Она есть у трети работников офисов, но часто люди даже не догадываются о ней, хотя она значительно повышает риск развития инфаркта и инсульта, – рассказала «Газете.Ru» кардиолог, терапевт клиники CMD Балашиха ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Нина Глебова.

«По данным Европейского общества кардиологов (ESC/ESH Guidelines 2023) и рекомендаций Американской ассоциации сердца (AHA/ACC), такая «маскированная» форма гипертонии встречается у 15–30% работающих людей с нормальным «домашним» давлением. Наше сердце и сосуды очень чутко реагируют на эмоциональный фон. Работа — это хронический стресс и постоянное напряжение, многочасовое сидение в одной позе, избыток кофе и недостаток воды, нерегулярное питание. В организме при этом активируется симпатическая нервная система — выбрасываются адреналин и норадреналин, сосуды сужаются, сердце бьется чаще, давление растет. Дома, в безопасной обстановке, нервная система «выдыхает» — и показатели возвращаются к норме», — отметила врач.

Причем такая форма гипеторнии, по словам кардиолога, повышает риск инфаркта и инсульта почти так же, как обычная стойкая гипертония. Именно потому, что ее часто просто не замечают.

«Если 8–10 часов в день ваше давление держится на уровне 150/95 — это значит, что треть жизни вы живете с гипертонией. Сердечная мышца утолщается, сосуды теряют эластичность, повышается риск гипертрофии левого желудочка, ишемической болезни сердца, инсульта (особенно ишемического), хронической болезни почек, сосудистой деменции в зрелом возрасте», — рассказала врач.

Если вы заподозрили у себя офисную гипертонию, сделайте следующее: начните вести дневник давления, измеряя его утром и вечером, сделайте суточное мониторирование, которое покажет, как ваше давление ведет себя на работе, дома, во сне, а затем приходите к терапевту или кардиологу с этими данными.

«Прямо на работе вы можете практиковать дыхательные упражнения для успокоения нервной системы, делать каждые 50 минут перерывы на движения, а также сократить употребление кофе и стараться пить больше воды и есть более здоровую пищу. Не откладывайте визит, если на работе давление регулярно выше 140/90, а дома ниже 130/80, появляются головные боли в висках или затылке во второй половине дня, беспокоит шум в ушах, учащенное сердцебиение, ощущение «комка» в груди», — заключила Глебова.

Ранее было отмечено, что повышенное давление ночью также увеличивает риск инсульта и инфаркта.