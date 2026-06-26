В Риме предупредили о возможной «катастрофе» в аэропортах

Глава компании Aeroporti di Roma, управляющей аэропортами итальянской столицы Рима, Марко Тронконе предупредил, что римские аэропорты будут вынуждены приостановить действие новой биометрической системы пограничного контроля Евросоюза EES, чтобы справиться с наплывом туристов летом. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
Тронконе считает, что разрешение пассажирам обходить новую систему въезда-выезда — единственный способ избежать «катастрофы» в предстоящие пиковые недели. В соответствии с новыми правилами граждане, не являющиеся гражданами ЕС, должны проходить процедуру снятия отпечатков пальцев и фотографирования при первом въезде в блок.
Внедрение системы, отмечает FT, неоднократно откладывалось и было завершено в середине апреля, но ее запуск был омрачен неисправностями в технологии и длинными очередями для пассажиров даже вне пиковых летних месяцев, что побудило некоторые аэропорты приостановить часть проверок.
«Мы очень обеспокоены ситуацией летом. Этот процесс оказывается несовместимым с пиковыми объемами, с которыми мы столкнемся. Поэтому единственный выход — открыть клапан. Мы никак не сможем обеспечить 100-процентный охват», — сказала глава Aeroporti di Roma.
В аэропортах предупреждают, что автоматизированные пункты проверки не всегда работают, и что пассажиры, которые уже проходили через EES, часто вынуждены проходить проверку заново, что увеличивает очереди.
Ранее сотни пассажиров провели два часа в стоячем поезде в Милане в жару.