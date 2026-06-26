В Риме предупредили о возможной «катастрофе» в аэропортах

В Риме заявили о возможной «катастрофе» в аэропортах из-за погранконтроля ЕС

Глава компании Aeroporti di Roma, управляющей аэропортами итальянской столицы Рима, Марко Тронконе предупредил, что римские аэропорты будут вынуждены приостановить действие новой биометрической системы пограничного контроля Евросоюза EES, чтобы справиться с наплывом туристов летом. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Тронконе считает, что разрешение пассажирам обходить новую систему въезда-выезда — единственный способ избежать «катастрофы» в предстоящие пиковые недели. В соответствии с новыми правилами граждане, не являющиеся гражданами ЕС, должны проходить процедуру снятия отпечатков пальцев и фотографирования при первом въезде в блок.

Внедрение системы, отмечает FT, неоднократно откладывалось и было завершено в середине апреля, но ее запуск был омрачен неисправностями в технологии и длинными очередями для пассажиров даже вне пиковых летних месяцев, что побудило некоторые аэропорты приостановить часть проверок.

«Мы очень обеспокоены ситуацией летом. Этот процесс оказывается несовместимым с пиковыми объемами, с которыми мы столкнемся. Поэтому единственный выход — открыть клапан. Мы никак не сможем обеспечить 100-процентный охват», — сказала глава Aeroporti di Roma.

В аэропортах предупреждают, что автоматизированные пункты проверки не всегда работают, и что пассажиры, которые уже проходили через EES, часто вынуждены проходить проверку заново, что увеличивает очереди.

Ранее сотни пассажиров провели два часа в стоячем поезде в Милане в жару.