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Общество

Фигурантов дела о подготовке теракта в СИЗО осудили в Ростове-на-Дону

Фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону получили до 29 лет
Алексей Филиппов/РИА Новости

Южный окружной военный суд приговорил троих фигурантов дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону на День народного единства в 2024 году к срокам от 22 до 29 лет лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дмитрия Папенко, Владимира Макаренко и Григория Синченко обвинили по статьям о приготовлении к теракту. Все трое подсудимых признали свою вину.

«Назначить Папенко — 25 лет лишения свободы, Макаренко — 22 года, Синченко — 29 лет», — зачитал приговор судья.

По данным следствия, в июле 2024 года Папенко, находясь в камере СИЗО, предложил украинским гражданам Макаренко и Синченко утроить теракт в одном из следственных изоляторов Ростова-на-Дону. Они ответили согласием. Теракт в СИЗО запланировали на 4 ноября 2024 года. Его предотвратили силовики.

В суде указали, что Папенко находился в СИЗО в качестве подсудимого по другому уголовному делу. Ему были инкриминированы государственная измена, прохождение обучения для террористической деятельности и подготовка к теракту. Синченко в марте 2025 года осудили на 26 лет за шпионаж, диверсии и другие преступления в Донецкой народной республике (ДНР). Макаренко в октябре 2025 года осудили на 18 лет за участие в нацбате «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России)*.

Ранее обвиняемых в подготовке двойного теракта в Пятигорске отправили в СИЗО.

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