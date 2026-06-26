Финал «Клуба инициативной молодежи» от RWB прошел в МГТУ имени Баумана

В конгресс-холле МГТУ им. Н.Э. Баумана прошел финал проекта «Клуб инициативной молодежи» компании RWB. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Мероприятие объединило студенческие команды из 16 регионов России. По итогам публичной защиты проектов перед экспертным советом определили пять команд-победителей. Они получат грантовую поддержку на развитие своих решений.

«Финал «Клуба инициативной молодежи» показал: регионы полны талантов, способных предлагать зрелые технологические решения — от кибербезопасности до промышленной диагностики. Наши эксперты оценивали проекты по строгим бизнес-критериям, смотрели на финансовую обоснованность и качество проработки — и отрадно, что студенческие команды с этим успешно справляются. Эти ребята уже решают задачи, важные для RWB и всей индустрии, и мы продолжим поддерживать их», — подчеркнула основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким.

Победителями грантового конкурса стали: команда «Fano» — Воронежский государственный университет, команда «Snap» — Новосибирский государственный университет экономики и управления, команда «ТехноДор» — Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, команда «Биополимер Лайн» — Алтайский государственный университет, команда «Простоя.net» — Донской государственный технический университет.

Эксперты отметили практическую направленность и высокий уровень технической проработки финалистов. Так, команда «Fano» из Воронежа представила аппаратно-программный комплекс для защиты серверной инфраструктуры от сетевых атак без вывода трафика за пределы контура клиента. Команда «Простоя.net» из Ростова разработала систему вибродиагностики складского оборудования. Она уже прошла пилотное внедрение на объекте RWB. Оба проекта продемонстрировали решения для реальных производственных и технологических задач.

Экспертный совет оценивал проекты по актуальности проблемы, инновационности решения, качеству проработки, обоснованности затрат и финансовому расчету. Грантовые средства направят на дальнейшее развитие проектов-победителей.