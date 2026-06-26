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Общество

Четырех человек на Камчатке заподозрили в отмывании 712 млн рублей

На Камчатке завели дело об отмывании 712 млн рублей

На Камчатке четырех человек заподозрили в отмывании сотен миллионов рублей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, в период с 2019 по 2025 год четверо участников ОПГ украли более 1 млрд рублей. Деньги поступали на счета подконтрольных им юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы придать средствам законный вид, злоумышленники с использованием служебного положения одного из сообщников провели более тысячи незаконных финансовых операций на сумму свыше 443 млн рублей и заключили три сделки почти на 270 млн рублей.

Всего обманным путем легализовали более 712 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Ранее в Таиланде задержали российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег для мафии.

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