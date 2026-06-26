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Россиян предупредили о вреде мытья тела с мочалкой

Биохимик Ходос: мытье тела с мочалкой может привести к высыпаниям
Shutterstock

Мытье тела с мочалкой может навредить, поскольку это изделие снимает верхний ороговевший слой кожи, в котором содержится жир, защищающий дерму от проникновения патогенов и потери влаги. Об этом «Москве 24» рассказал биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.

По его словам, это может привести к появлению высыпаний, гнойничков и повышенной сухости кожи. Врач предупредил, что особенно вредно тереть себя грубой массажной щеткой, поскольку кожа после этого полностью останется без естественной защиты. Вместо этого он посоветовал просто ополаскиваться водой один-два раза в сутки.

Любителям мочалок эксперт посоветовал отдавать предпочтение самым мягким вариантам..

«К тому же надо взять за правило хорошо промывать мочалку, выжимать и сушить сразу после душа, иначе в ней быстро начнет развиваться патогенная микрофлора. В итоге она окажется в порах кожи во время следующего мытья, когда мы снова тщательно смоем с себя защитный слой», – пояснил Ходос.

Врач Хорхе Анхель до этого говорил, что душевые мочалки являются «рассадниками» грибков и бактерий, которые при мытье переносятся на кожу. Мочалка накапливает влагу и становится идеальной средой для размножения микроорганизмов — их контакт с кожей может привести к раздражению, появлению неприятного запаха и даже инфекциям.

Ранее врач объяснил, почему даже членам семьи нельзя мыться одной мочалкой.

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