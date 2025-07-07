Врач назвал главную причину для отказа от мочалки в душе

Vanitatis: отказ от мочалки в душе снижает риск попадания бактерий на кожу

Душевые мочалки являются «рассадниками» грибков и бактерий, которые при мытье переносятся на кожу. Об этом предупредил врач Хорхе Анхель в интервью изданию Vanitatis. По его словам, намыливание тела руками гораздо безопаснее с точки зрения гигиены.

«Мочалка накапливает влагу и становится идеальной средой для размножения микроорганизмов, — объясняет Анхель. — их контакт с кожей может привести к раздражению, появлению неприятного запаха и даже инфекциям».

Тем, кто не хочет отказываться от мочалки, специалист советует менять ее регулярно, а также тщательно отжимать и сушить в проветриваемом помещении после каждого использования.

Врач также обратил внимание на продолжительность водных процедур. Слишком короткий душ, по его словам, не позволяет полностью очистить кожу от загрязнений, а слишком длительный — разрушает естественный защитный барьер.

«Если вы долго стоите под струей воды, кожа теряет влагу, становится сухой и уязвимой, — пояснил Анхель. — Это повышает риск воспалений и других кожных проблем».

Оптимальная продолжительность душа, по мнению специалиста, не должна превышать пяти минут.

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