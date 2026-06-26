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Общество

В Москве арестовали троих подозреваемых в участии в схеме вывода 30 млрд рублей

«Ъ»: в Москве арестовали трех участников схемы вывода 30 млрд рублей через Qiwi
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Москве задержаны три человека, подозреваемые в участии в схеме вывода из страны более 30 млрд рублей через систему Qiwi. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о руководителях и владельцах группы компаний «Интерком» Григории Кисильгофе и Денисе Ли, а также о Александре Михальчуке, связанном с терминальным бизнесом и дилерскими сетями сотовых операторов.

По данным МВД, они являлись банковскими платежными агентами, через которых в 2022–2023 годах на подставных лиц через похищенные персональные данные были зарегистрированы более 24 тыс. Qiwi-кошельков. Через платежные терминалы Qiwi с их помощью из России за границу вывели более 30 млрд руб.

Кроме того, как заявили в ведомстве, Qiwi-кошельки использовались для ведения теневого бизнеса, включая нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы, и покупки криптовалюты.

Всем троим предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей организованной группой, 25 июня их отправили в СИЗО. При этом организаторы схемы находятся за границей.

В 2024 году Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка за систематические нарушения законодательства и требований. Все операции внутри российских QIWI-кошельков были остановлены.

Ранее в Екатеринбурге задержали организаторов махинаций с НДС на миллионы.

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