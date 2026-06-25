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Общество

Названа главная причина, по которой мошенники превзошли киберэкспертов

НСН: киберэксперты отстали от мошенников из-за неумения мыслить творчески
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Мошенники обогнали в своих навыках экспертов по информационной безопасности (ИБ). Главной причиной этого стало умение аферистов мыслить творчески, в то время как ИБ-специалисты не умеют идти в ногу со временем, заявил НСН глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук.

«Мошенники — люди творческие. А ИБ — это костная структура: если в документах не написано, что что-то надо применять, значит, это и не будут применять», ― пояснил он.

Умение преступников находить слабые места в документах, а также применять в своих схемах технологии искусственного интеллекта позволили им превзойти специализирующихся на ИБ специалистов. Сегодня они могут не только создать дипфейк, подделать голос, пробить систему защиты с помощью ИИ – в руках мошенников есть миллион вариантов применения нейросетей, подчеркнул Кравчук.

В то же время ИБ-эксперты обычно просто выполняют свой функционал согласно требованиям документов. Для эффективной борьбы с мошенниками важно, чтобы специалисты отрасли умели следовать новым течениям и мыслить более творчески, обладать навыком поставить себя на место хакера и понять, как работать тот или иной инструмент, убежден Кравчук.

«Надо ― отличать бумажную кибербезопасность от творческой и настоящей», ― заключил эксперт.

До этого «Лаборатории Касперского» сообщили, что злоумышленники научились взламывать умные телевизоры и использовать их для доступа к личным данным пользователей. Основной риск связан не столько с самим телевизором, сколько с тем, что взломанное устройство может стать точкой входа в домашнюю сеть – через нее злоумышленники могут получить доступ к смартфонам, компьютерам и устройствам умного дома.

Отмечается, что на возможный взлом могут указывать несколько признаков. Среди них — появление неизвестных приложений, самопроизвольные изменения настроек и заметное замедление работы устройства.

Ранее мошенники научились продвигать фейковые магазины через ИИ-чат-боты.

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