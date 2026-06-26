Билл Гейтс раскрыл имена своих русских любовниц на допросе по делу Эпштейна

Основатель Microsoft Билл Гейтс на допросе в конгрессе США заявил, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн узнал о его изменах жене и пытался шантажировать из-за этого. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на опубликованную стенограмму слушаний

Во время выступления Гейтс впервые раскрыл личности двух россиянок, с которыми у него были романы во время брака. Речь идет о бриджистке Миле Антоновой и ученой Кариме Нигматулиной. Третьей женщиной, с которой он изменил своей жене Мелинде, была специалист по медицинскому консалтингу Элис Джейкобс Нессельрод.

«Эпштейн пытался использовать информацию о моих изменах в дополнение ко множеству лжи, которую он навешивал сверху, чтобы оказать на меня давление и заставить возобновить контакты с ним», — сказал Гейтс.

Основатель Microsoft отверг обвинения в сексуальных домогательствах, однако признал, что во время встреч с Эпштейном мог неосознанно находиться рядом с людьми, которые впоследствии были признаны его жертвами. По его словам, за четыре года он встречался с финансистом примерно 12-14 раз, а также дважды созванивался с ним по Skype.

О том, что Эпштейн пытался шантажировать Гейтса информацией о его супружеских изменах, до этого писало издание E!News. Бизнесмен познакомился с финансистом-педофилом в 2011 году через людей, которым доверял в профессиональной и благотворительной деятельности. Тогда Эпштейн утверждал, что благодаря связям с состоятельными клиентами способен привлечь миллиарды долларов на проекты в сфере глобального здравоохранения. Гейтс по прошествии нескольких лет убедился, что финансист не выполнит своих обещаний, и прекратил с ним общение.

Ранее экс-президент США Билл Клинтон начал давать показания в конгрессе по делу Эпштейна.