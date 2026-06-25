В Петрозаводске россиянка женила на себе бойца СВО и получала его миллионы

В Карелии жительницу Петрозаводска обвиняют в обмане участника СВО. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, женщина действовала в составе ОПГ. Вместе с сообщниками россиянка похитила 35-летнего мужчину, с которым позже приехала в ЗАГС и зарегистрировала брак. Затем ее муж отправился в зону спецоперации».

«В период нахождения мужчины на службе на открытый счет поступили денежные выплаты в сумме не менее 4,4 млн рублей», – сообщается в публикации.

Все суммы россиянка снимала со счета супруга с помощью доверенности, которую на нее составил военный.

Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц. Всего в ОПГ насчитывают пять человек, но следователи не исключают, что подельников у группы может быть больше. На данный момент устанавливают их личности. Также сотрудники СК продолжают проводить все необходимые мероприятия для расследования дела.

Ранее на Урале подросток-мигрант обманом украл 2,5 млн рублей у вдовы бойца СВО.