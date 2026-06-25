Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Петрозаводске россиянка женила на себе бойца СВО и получала его миллионы

В Петрозаводске женщину арестовали за обман участника СВО
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Карелии жительницу Петрозаводска обвиняют в обмане участника СВО. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, женщина действовала в составе ОПГ. Вместе с сообщниками россиянка похитила 35-летнего мужчину, с которым позже приехала в ЗАГС и зарегистрировала брак. Затем ее муж отправился в зону спецоперации».

«В период нахождения мужчины на службе на открытый счет поступили денежные выплаты в сумме не менее 4,4 млн рублей», – сообщается в публикации.

Все суммы россиянка снимала со счета супруга с помощью доверенности, которую на нее составил военный.

Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц. Всего в ОПГ насчитывают пять человек, но следователи не исключают, что подельников у группы может быть больше. На данный момент устанавливают их личности. Также сотрудники СК продолжают проводить все необходимые мероприятия для расследования дела.

Ранее на Урале подросток-мигрант обманом украл 2,5 млн рублей у вдовы бойца СВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!