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Общество

Объем трат на рекламу в Мах за 5 месяцев 2026 года увеличился в пять раз

Доля маркированного контента в Max выросла с 0,8% до 5,35% с начала 2026 года

Доля трат на рекламу в Mах за 5 месяцев 2026 года значительно выросла. Об этом свидетельствуют данные исследования рынка блогерской рекламы, подготовленного Ассоциацией блогеров и агентств (АБА) совместно с платформой для управления интернет-рекламой eLama, сообщает «Российская газета».

Исследование показало, что на площадке число рекламодателей выросло в 7,5 раза, объем трат — в 37 раз, а средний чек — в 4,7 раза.

Brand Analytics согласилась с оценкой динамики мессенджера. Аналитики проанализировали маркированный контент с января 2026 года. Так, площадка продемонстрировала рост пятый месяц подряд — с 0,8% в январе до 5,35% в мае.

Как отметила руководитель публичных исследований Brand Analytics Кристина Борода, темпы прироста в мае замедлились, но устойчивость тренда выделила Max на фоне других платформ. По ее словам, платформа перешла из категории «малых» в категорию «средних».

Согласно исследованию, доля участников, впервые использовавших инфлюенс-маркетинг, упала на 6% — в 2024 году показатель составил 49% против 43% в 2025 году. При этом общая доля рекламодателей, использующих инфлюенс-маркетинг, выросла с 35% до 37%.

Глава агентства Hello Bloggers Таня Иванова отметила, что рынок инфлюенс-маркетинга проходит через важную трансформацию. По ее словам, завершается период экстенсивного роста, и эффективность выходит на первый план.

«Прогнозы по объему рынка на 2026 год заметно сдержаннее, чем в предыдущие годы, что говорит о переходе отрасли в более зрелую фазу развития. Параллельно рынок адаптируется к новым регуляторным условиям и продолжает диверсификацию площадок. Это хорошо видно по росту интереса к Max и отечественным видеосервисам», — приводит ее слова «РГ».

Отдельным трендом аналитики назвали рост нано- и микроинфлюенсеров. Ключевыми причинами стали высокое доверие аудитории, низкая стоимость интеграции, гибкость в сотрудничестве и узкий таргетинг.

Также исследование показало, что реклама в Telegram находится в стадии адаптации. По словам директора по привлечению «Улыбки радуги» Алексея Никитина, сегодня Telegram является площадкой, которая обеспечивает быстрый доступ к аудитории и хорошее попадание в интересных бренду людей.

Он считает, что бренды не планируют отказываться от ведения своих каналов и уходить из Telegram.

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