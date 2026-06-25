Форум учителей географии собрал более 800 участников из всех федеральных округов

Масштабный Форум учителей географии прошел в национальном центре «Россия». Об этом сообщили в Telegram-канале центра.

Обсуждение насущных вопросов образования объединило более 800 участников из всех федеральных округов.

Специальный гость форума, министр просвещения РФ Сергей Кравцов поприветствовал участников. Он выслушал просьбы и запросы от учителей из разных уголков страны.

«Зачастую географии не уделялось должное внимание, но Форум учителей географии и студентов профильных вузов в центре Москвы, национальном центре «Россия» — шаг в этом направлении: повышение статуса предмета географии», — сказал он.

Гендиректор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что выставка «Уроки географии» ежедневно принимает порядка тысячи гостей, а экспозиция вдохновляет посетителей на мечты.

«Вы преподаете особенный, удивительный и романтичный предмет. Он заставляет думать широко, безгранично, а значит, мечтать. Президент Владимир Путин сказал: «Границы России нигде не заканчиваются». Это фраза о безграничности нашей страны во всех смыслах. Вдохновляясь этим высказыванием, мы создали выставку «Уроки географии», — сказала она.

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова выразила уверенность в том, что форум поможет выстроить мосты между академической наукой и школьным преподаванием.

«Я хочу поблагодарить учителей. Мне кажется, именно учителя географии первоначально вызывают интерес у школьников и потом они выбирают эту сферу, как сферу профессиональной деятельности», — сказала она.

В НЦ «Россия» подчеркнули, что рекордное число сдающих ЕГЭ и золото международных олимпиад подтверждают эффективность работы педагогов. Форум завершился экскурсиями по выставкам «Путешествие по России» и «Уроки географии».