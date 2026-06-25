Диагноз от ChatGPT едва не погубил россиянку, приехавшую отдыхать во Вьетнам

Shot: неправильный диагноз от ChatGPT едва не погубил туристку из РФ на отдыхе

Россиянка едва не получила серьезные повреждения из-за ошибки ChatGPT. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

28-летняя девушка по имени Мария отправилась в путешествие с возлюбленным во Вьетнам. Спустя несколько дней отдыха она заметила покраснения на бедре, которые позже покрылись волдырями. Туристка чувствовала жжение и заметила отек.

Чтобы узнать диагноз, пара обратилась к нейросети. «Увидев» фото, ChatGPT решил, что это укус медузы и дал соответствующие рекомендации.

Волдырей становилось больше, и пара обратилась в страховую, где им посоветовали записаться в больницу. На приеме врач диагностировал укус томканта.

«Маша обратилась вовремя: после лопания волдыря в кровь может попасть инфекция», – сообщается в публикации.

Сейчас туристка продолжает лечение. Купаться и загорать ей запрещено.

По данным канала, сейчас в регионе насекомые особенно активны. При этом касаться томкатов руками нельзя, так как они выделяют опасный яд.

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