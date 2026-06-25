Исследователи нашли город, скрывавшийся 1000 лет в джунглях

В Мексике исследователи нашли скрывавшийся 1000 лет в джунглях город майя

Международная группа археологов обнаружила в джунглях Мексики ранее неизвестный город цивилизации майя, который, по оценкам ученых, оставался скрытым более тысячи лет, пишет Mirror.

Открытие было сделано в биосферном заповеднике Калакмуль в штате Кампече во время совместной экспедиции словенских и мексиканских исследователей. Новый археологический памятник получил название Минанбе, что на языке юкатекских майя означает «нет пути». Такое название было выбрано из-за крайне труднодоступной местности, где расположен древний город.

Экспедицию возглавил археолог Иван Шпрайц из Научно-исследовательского центра Словенской академии наук и искусств. Перед полевыми работами специалисты изучили данные лазерного сканирования местности (LiDAR), которые указали на возможное наличие искусственных сооружений под густым пологом джунглей.

Во время обследования археологи обнаружили город площадью около 13 гектаров. По предварительным данным, он был построен в период между 600 и 900 годами нашей эры. На территории Минанбе сохранились многочисленные сооружения, включая 13-метровую пирамиду в архитектурном стиле Рио-Бек, а также каменные рельефы с изображениями водной символики и сцен обезглавливания.

По словам участников экспедиции, город оказался практически нетронутым. В отличие от многих других памятников майя, здесь не обнаружено следов разграбления, что делает находку особенно ценной для археологов. Ученые полагают, что Минанбе был важным региональным центром, экономика которого основывалась на сельском хозяйстве.

Ранее ученые выяснили, что майя хранили зубы представителей знати отдельно от их тел.