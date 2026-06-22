Стало известно, сколько психологов в России имеют высшее образование

Большинство новых психологов приходят в профессию через переподготовку. Только 9,4% опрошенных психологов имеют высшее психологическое образование, а 90,6% получили квалификацию через программы дополнительного профессионального образования. Таковы результаты опроса, проведенного Психодемией, Московским институтом психологии и Институтом психологии SMART (есть у «Газеты.Ru»).

Для многих психология становится вторым карьерным путем после работы в образовании, медицине, HR, управлении персоналом, коучинге или бизнесе.

Несмотря на высокий спрос на психологов, треть выпускников не начинает консультировать сразу после обучения. 31,8% опрошенных не ведут практику, 56,9% работают с одним–четырьмя клиентами в неделю, 8,3% консультируют пять–десять клиентов, а 3% ведут более десяти клиентов еженедельно.

Наличие профильного высшего образования само по себе не гарантирует быстрого выхода к клиентам. Среди выпускников с высшим психологическим образованием 34,7% не практикуют, а 43,1% работают только с одним–четырьмя клиентами в неделю. Главные трудности начинающих психологов связаны не с дипломом, а с переходом к реальной практике. 38,6% выпускников не понимают, как искать клиентов, 36,5% испытывают страх перед работой с реальным человеком, 33,3% говорят о нехватке практических навыков.

При этом около 60% участников исследования получили первого клиента еще во время обучения. Начать практику помогают учебные консультации, разборы кейсов, супервизии и демонстрационные сессии.

В опросе приняли участие более 1 тыс. психологов. На вопросы можно было дать несколько вариантов ответа.

Авторы опроса рассказали, что в Москве психологи в среднем зарабатывают 110–160 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 80–120 тыс. рублей, в Екатеринбурге — 70–100 тыс. рублей. В Новосибирске доходы составляют 65–95 тыс. рублей, в Казани — 65–90 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде — 60–90 тыс. рублей.

Спрос на психологическую помощь в России растет, однако рынок по-прежнему испытывает дефицит специалистов. С 2020 по 2024 год число клиентов психологов увеличилось на 26% — с 15,6 млн до 19,6 млн человек. При этом количество дипломированных психологов в стране оценивается примерно в 67–76 тыс. человек, из которых около 50 тыс. ведут частную практику.

Ранее россиянам рассказали, как предотвратить летнее выгорание на работе.