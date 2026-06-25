Европейский город назван столицей растолстевших собак

Эдинбург возглавил рейтинг городов Великобритании с самой высокой долей собак с избыточным весом, составленный на основе опроса владельцев домашних животных, пишет Daily Record.

Исследование провела британская компания Bella+Duke, специализирующаяся на питании для животных. В опросе приняли участие более двух тысяч владельцев собак со всей страны, которых попросили оценить физическую форму своих питомцев.

Согласно результатам исследования, 86% владельцев собак в Эдинбурге считают, что их питомцы имеют избыточный вес или страдают ожирением. Это значительно превышает средний показатель по Великобритании, который составил 54%.

Второе место в рейтинге занял Глазго, где о лишнем весе своих собак сообщили 67% владельцев. Замыкает первую тройку Ливерпуль с показателем 65%. В первую пятерку также вошли Кардифф и Шеффилд.

Авторы исследования отмечают, что лидерство Эдинбурга выглядит неожиданным, учитывая большое количество парков, зеленых зон и популярных прогулочных маршрутов.

Ветеринар Кэролайн Чичеро предупредила, что ожирение у собак представляет серьезную угрозу для их здоровья. По ее словам, лишний вес увеличивает нагрузку на сердце и суставы, снижает подвижность животных и повышает риск развития артрита, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также может сократить продолжительность жизни.

Ранее в Китае знаменитую собаку-блогера украли и съели.