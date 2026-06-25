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Общество

В России отметили лучшие кейсы в сфере маркетинга и брендинга

Лауреатами премии «Брендинг года» стали 47 компаний и агентств
Предоставлено пресс-центром премии «Брендинг года»

В России в рамках премии «Брендинг года» впервые отметили лучшие решения компаний в сфере маркетинга и брендинга. На конкурс было подано более 100 заявок из различных регионов России, лауреатами стали 47 компаний и агентств, сообщили организаторы.

Уточняется, что премия объединила представителей маркетинговой, рекламной и брендинговой индустрии и направлена на поддержку и признание лучших проектов в сфере брендинга.

Партнером конкурса выступила Ассоциация брендинговых компаний России (АБКР), обеспечившая профессиональную экспертизу при оценке работ. Стратегическим медиапартнером премии «Брендинг года» выступил медиахолдинг Rambler&Co.

«Идея собственного конкурса давно обсуждалась в совете ассоциации. Я счастлива, что мы наконец ее реализовали как проект коллаборации с Национальной премией «Бренд Года в России». Запустили мы «Брендинг года» очень своевременно, ведь сегодня тема создания брендов, причем во всех направлениях, от товаров народного потребления до брендов территорий, является самой горячей в индустрии», — отметила президент Ассоциации брендинговых компаний России Анна Луканина.

Награды победителям вручали члены Высшего консультативного совета и экспертного жюри премии, а также главы профильных отраслевых ассоциаций и объединений.

Среди победителей в различных номинациях — портал «Рамблер», он стал победителем специальной номинации «Ответственное использование ИИ в создании бренда».

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