Стало известно, сколько денег россияне откладывают на старость

Лишь 12% опрошенных откладывают на старость ежемесячно более 30 тысяч рублей. Половина респондентов (51%) выделяют на накопления до 10 тысяч рублей, 20% — 10–15 тысяч рублей, а 17% — 15–30 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики Группы Ренессанс Страхование (MOEX:RENI) по результатам опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Абсолютное большинство россиян уверены, что накопления к старости необходимы. Свыше трети отмечают, что не представляют без этого свое будущее (41%), еще 33% убеждены, что накопления — важная, но не главная история для безбедной старости. Об отсутствии необходимости формировать накопления говорит еще четверть респондентов.

Только половина опрошенных уже откладывают деньги на счастливую пенсию. Каждый пятый среди всех респондентов регулярно формирует подушку, еще 29% — периодически. О планах начать копить заявляют 32% опрошенных и только 17% респондентов предпочитают пока не думать о накоплениях. Интересно, что среди зумеров на 7% больше людей, которые планируют формировать запас денег к старости, чем среди бумеров.

В каждом четвертом случае респонденты, которые не откладывают деньги, говорят о том, что им еще рано об этом думать. Каждый второй заявил, что у него есть более приоритетные расходы, а 47% из тех, кто не откладывает, не хватает текущего дохода для формирования подушки к пенсии.

Самым популярным способом копить на пенсию респонденты считают накопительные вклады — такой вариант ответа выбрали 48% опрошенных. Еще 36% считают оптимальными инвестиционные счета, а 24% — инвестиции в недвижимость. Оптимальной суммой для формирования накоплений большинство россиян (66%) считают сумму до 10% от месячного дохода. Еще 22% готовы откладывать до пятой части дохода.

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