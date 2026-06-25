Зумеры читают книги о магических академиях в два раза реже родителей

В преддверии Дня молодежи литературная платформа «Литнет» изучила жанровые предпочтения читателей разных поколений. Аналитики собрали статистику по четырем возрастным группам — от бумеров (61+) до зумеров (18–30 лет) — и выяснили, как меняются литературные вкусы с возрастом. «Газете.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Современный любовный роман — единственный жанр, который стабильно входит в топ-3 у всех поколений. У миллениалов он абсолютный лидер, у зумеров — на первом месте, у бумеров — на втором.

Но дальше начинаются различия. Бумеры предпочитают мелодрамы — романы об изменах и прощении занимают у них первое место. На втором — любовный роман, на третьем — бытовое фэнтези. Поколение X выбирает книги про попаданцев (первое место), современный любовный роман (второе) и романы о неверности (третье). Зумеры — самое «фэнтезийное» поколение: в их топ-3 входят современный любовный роман, романтическое фэнтези и приключенческое фэнтези.

Служебные романы популярны у бумеров (34%) — многие из них недавно вышли на пенсию. Зумеры наименее заинтересованы: всего 13%. Бытовое фэнтези тоже выбирает старшее поколение — 36% бумеров в восторге от уютных книг, где магия помогает героиням в быту. В 1,5 раза больше читателей, чем у остросюжетных любовных романов.

Азиатское фэнтези — маркер поколений Y и Z. 36% аудитории — миллениалы, еще 25% — зумеры. Среди бумеров — всего 3%. Миллениалы выросли на «Гарри Поттере» и остаются главными поклонниками магических академий (30%). Зумеры же читают этот жанр почти в два раза реже родителей — всего 15%.

«Чем младше аудитория, тем выше интерес к фэнтези, приключениям и магическим мирам. Зумеры тяготеют к эскапизму и легкости. Взрослая аудитория ищет бытовые сюжеты: измены, служебные отношения, вторые шансы. Это отражает смену жизненных задач: в юности — новые миры и драма, в зрелости — осмысление и прощение», — комментирует Анастасия Тугова, редактор «Литнет».

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