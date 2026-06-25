Удаление приложений VK из AppStore сочли технодиктатом

Решение удалить приложения VK и прочих российских ресурсов из App Store – это демонстративный технологический диктат. Такой шаг связан с тем, что многие созданные в РФ IT-проекты стали стремительно развиваться, что давит на иностранные площадки глобальной конкуренцией, заявил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров в беседе с RT.

По мнению эксперта, именно способность российских ресурсов составить полноценную конкуренцию сделала их «нежелательными» – на этом фоне у представителей тех или иных площадок появилось желание выдавить конкурентов.

«Мы давно наблюдаем, как цифровая среда превращается из пространства условной свободы в поле боя за контроль над данными», – отметил Бедеров.

Он подчеркнул, что такой шаг, как удаление приложений, является, по сути, способом избавиться от конкурента на площадке, выступающей входным шлюзом для сотен миллионов пользователей. Так цифровой рынок пытаются сделать доступным только для некоторых, избранных компаний, пояснил эксперт.

По мнению Бедерова, с учетом таких действий избавиться от конкуренции за данные не получится – наоборот, она будет только нарастать, поэтому такие инциденты, как снос приложений VK из интернет-магазина, – это еще не последний шаг.

Напомним, Apple удалила из App Store приложения экосистемы VK, включая «ВКонтакте», «VK Музыку», «VK Видео», «VK Мессенджер», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен», Skillbox и другие сервисы. Минцифры России уже назвало решение Apple «политически мотивированным» и пожаловалось в ФАС, а в Кремле предложили перейти на Android и «наши системы». В начале июня из App Store уже пропал нацмессенджер «Макс». Как теперь пользоваться приложениями и как на удаление реагируют власти РФ – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Apple упрекнули за сбор информации о каждом действии пользователей в App Store.