Врач раскрыл, о каких заболеваниях могут говорить холодные руки

Холодные руки и ноги даже в летнее время свидетельствуют о том, что организм человека бережет тепло для жизненно важных органов, в том числе головного мозга. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, отметив, что симптом чаще всего появляется у худых людей при стрессе или недосыпе.

«Феномен холодных кистей рук или холодных стоп в обычных, нормальных и вполне теплых условиях может быть обусловлен дисфункцией терморегуляторных механизмов, а не абстрактным объяснением о плохом кровоснабжении тканей и конечностей. То есть организм человека в определенные моменты или практически на постоянной основе начинает сберегать тепло для определенных органов. В рамках так называемой адаптивной реакции вегетативной нервной системы происходит сужение периферических сосудов, что способствует перераспределению тепла к жизненно важным органам, в частности, к головному мозгу. Данный механизм более выражен у худых людей особенно при стрессовых состояниях, недостатке сна, низкой физической активности, а также у любящих закурить сигаретку или выпить много чашек кофе в день», — сказал он.

Умнов добавил, что в некоторых случаях ощущение холода в конечностях может являться маркером патологических процессов — например, синдрома Рейно, когда случаются приступы холода, спазм сосудов, холодящие вибрации по телу и изменение цвета пальцев.

«У подавляющего большинства пациентов наблюдается первичная, доброкачественная форма заболевания, но в отдельных случаях феномен Рейно может выступать вторичным симптомом, ассоциированным с аутоиммунными заболеваниями соединительной ткани, различными воспалительными заболеваниями стенок сосудов или реакцией на действие некоторых фармакологических препаратов», — пояснил он.

Врач уточнил, что хронический холод в ступнях может свидетельствовать также о нарушении периферического кровоснабжения.

«Это является патогномоничным признаком атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей. Дополнительными критериями, указывающими на данный патологический процесс, являются асимметрия температуры стоп, наличие болевого синдрома и судорог в икроножных мышцах при физической нагрузке, а также замедленное заживление ссадин, порезов, царапин и различных ран. К числу других возможных причин хронической холодности ног относятся анемические состояния, проявление гипотиреоза с повышенной чувствительностью к холоду, диабетическая полинейропатия, хроническая сердечная недостаточность и выраженная артериальная гипотензия (низкое давление)», — подчеркнул он.

Специалист посоветовал при обнаружении вышеуказанных симптомов пройти обследование, чтобы разработать дальнейшую тактику лечения.

«Терапевтическая тактика определяется причинами и условиями развития патологического процесса. В случае если проявление дисфункции терморегуляции связано с низкой физической активностью, стрессом и недоеданием, то рекомендуется применение комплексного подхода, включающего нахождение в тепле, регулярную физическую активность, отказ от табакокурения, методы психоэмоциональной разгрузки и соблюдение режима сна. Данный комплекс мероприятий способствует снижению частоты вазоспастических эпизодов (резкого сужения мелких сосудов) и поддержанию сосудистого тонуса. Если же в ходе обследования будет выявлена другая проблема со здоровьем — сбой каких-то показателей или болезнь, то тактика лечения будет направлена на устранение первопричины, будут выписаны препараты от основного заболевания», — заключил он.

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