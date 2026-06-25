В Москве рассказали о работе новой молодежной антинаркотической площадки на ВДНХ

В павильоне 37 на ВДНХ при участии МВД России и правительства Москвы начала работу новая молодежная антинаркотическая площадка «Не/музей». Организаторы на пресс-конференции в ТАСС рассказали об этой принципиально новой форме профилактики наркомании, о целях создания площадки, ее концепции и основных экспозициях.

По словам начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве, генерала-майора полиции Андрея Орлова, это первая в России интерактивная антинаркотическая площадка такого формата, а использование мультимедийных технологий — один из наиболее действенных способов профилактики наркомании.

«За время работы молодежной антинаркотической площадки на ВДНХ мы убедились в актуальности и необходимости такого формата, отвечающего требованиям и запросам современной молодежи, отражающего реалии сегодняшнего дня. Уже получили много положительных отзывов школьников, студентов и их педагогов, социальных и молодежных объединений, которые посетили площадку», - отметил Андрей Орлов.

Профилактика на площадке строится не на формальных лекциях, а на визуальных образах, интерактивных элементах и сильном эмоциональном воздействии. Андрей Орлов объяснил, что название ««Не/музей» было выбрано, чтобы выделяться на фоне разнообразных музеев ВДНХ.

Директор Московского научно-практического центра наркологии, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин подчеркнул, что уникальность данной площадки еще и в том, что на ней представлен не только многогранный подход с точки зрения медицины, но также правовой и юридический аспекты.

По словам руководителя направления реализации специальных проектов Департамента информационных технологий города Москвы Кирилла Григорьева, применение мультимедийных решений и искусственного интеллекта позволяет показать детали, которые не передать при помощи плаката или лекции. «Интерактивные панели вовлекают подростка в личный диалог с экспозицией, и дают возможность не просто посмотреть, а прожить увиденное», — подчеркнул он.

Директор департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталья Задворная отметила, что мультимедийность — мировой тренд, цифровые решения позволяют говорить на сложные темы понятным языком. «В случае с «Не/музеем» интерактив и визуальные эффекты работают на то, чтобы пропустить информацию через эмоции, а не выдать сухие факты», — подчеркнула она.

Одним из ярких элементов экспозиции является «прогнозный планшет», с помощью которого посетители видят, как может измениться их внешность, если они начнут употреблять наркотики.

Заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы Кирилл Малышкин отметил, что в мире, где молодежь постоянно сталкивается с огромным потоком информации, яркие, нестандартные проекты выделяются на фоне привычных форматов. По его словам, концепция новой площадки учитывает современное восприятие контента подрастающим поколением.

По мнению участников дискуссии, «Не/музей» важно масштабировать: площадка может стать примером для других регионов и основой для тиражирования такого формата профилактики по всей России. Она не требует сверхзатрат, но ее эффективность видна невооруженным взглядом.

Как отметил генерал-майор Андрей Орлов, организаторы взаимодействуют с коллегами из других регионов, поэтому подобные экспозиции могут появиться в нескольких субъектах России.

Посетить «Не/музей» можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, необходима предварительная онлайн-регистрация. С его экспозицией, экскурсию по которой проводят действующие сотрудники МВД, уже ознакомились более 10 тысяч столичных школьников и студентов вместе с родителями и педагогами.